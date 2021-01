Fiorentina, col Crotone Prandelli può solo vincere per evitare clamorosi scenari in panchina

vedi letture

Secondo quanto riportato dall'edizione fiorentina de La Repubblica, in caso di risultato negativo contro il Crotone, si potrebbero aprire nuovi clamorosi scenari per la panchina viola. Il tecnico di Orzinuovi, arrivato per sostituire Iachini e portare i viola in zone tranquille, non ha ancora trovato la chiave di volta della stagione e con la presenza a Firenze di Commisso, con un clamoroso ko interno potrebbe accadere di tutto.