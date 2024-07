Ufficiale Fiorentina, colpo per il futuro: preso Jacopo Tarantino dall'Ascoli. il comunicato

vedi letture

Colpo per il futuro per la Fiorentina, che ha comunicato la firma di Jacopo Tarantino, in arrivo dall'Ascoli. Classe 2005, nella stagione appena conclusa il giovane attaccante ha messo insieme 3 presenze con i grandi in Serie B, mentre in Primavera, invece, ha totalizzato 29 presenze complessive con 14 gol segnati. Questo il comunicato del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Tarantino a seguito della sottoscrizione del primo contratto da professionista, il nuovo giovane calciatore viola si è legato al club gigliato fino al 30 giugno 2027.

La società viola comunica inoltre di aver prolungato i contratti dei calciatori Ernestas Gudelevicius (classe 2005) fino al 30 giugno 2027 e Luis Balbo (classe 2006) fino al 30 giugno 2028.

Il Club viola comunica inoltre che i seguenti calciatori hanno firmato il loro primo contratto da professionisti:

• Atzeni Davide (classe 2007) fino al 30 giugno 2027

• Baroncelli Leonardo (classe 2005) fino al 30 giugno 2027

• Deli Lapo (classe 2006) fino al 30 giugno 2026

• Elia Mirko (classe 2005) fino al 30 giugno 2025

• Ievoli Mattia (classe 2005) fino al 30 giugno 2025

• Keita Musa (classe 2007) fino al 30 giugno 2027

• Kouadio Konan (classe 2006) fino al 30 giugno 2027

• Nardi Niccolò (classe 2004) fino al 30 giugno 2026

• Scuderi Giulio (classe 2005) fino al 30 giugno 2025".