Fiorentina, Commisso ai giocatori: "Intensità e voglia, ora questo spirito fino a fine stagione"
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Il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso esulta, dopo il successo di ieri della squadra di Vanoli contro la Lazio per 1-0. Un risultato che consente ai viola di fare uno scatto probabilmente decisivo nella corsa salvezza, con la zona rossa ora distante otto punti. Decisivo, nel posticipo del Franchi della 32^ giornata di Serie A, Robin Gosens col gol di testa nel corso del primo tempo.
Queste le parole che il numero uno del club gigliato ha rivolto alla squadra nell'immediato post partita: "Prestazione di grande intensità e voglia per arrivare a questo risultato importantissimo. Dobbiamo continuare con questo spirito e questa voglia di combattere fino alla fine della stagione".
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