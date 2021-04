Fiorentina, Commisso è in arrivo e ha già l'agenda piena: dalle infrastrutture ai rinnovi

vedi letture

Il conto alla rovescia ufficioso è iniziato di fatto da qualche giorno, e in queste ore stanno arrivando sempre più conferme: domenica Rocco Commisso sarà a Firenze per vedere di persona la partita serale tra la sua Fiorentina e l'Atalanta. Neanche il tempo di tornare, che l'agenda del presidente è già piena, da ogni punto di vista. Iniziando dalle sue sempre decantate infrastrutture, il patron viola, oltre a potersi confrontare direttamente con le autorità per la questione del ricorso contro il Viola Park, vedrà il sindaco Nardella per un altro aggiornamento sulla questione Franchi, anche se dalle ultime dichiarazioni se n'è tirato fuori. Poi il lato sportivo, e quindi la sua vicinanza alla squadra, ma soprattutto quello della (ri)costruzione tecnica: in scadenza ci sono i contratti di Iachini e Montella, del ds Pradè e anche di numerosi calciatori, primo su tutti Ribery col suo ingaggio da 4 milioni. Attesa quindi la svolta sul nome del nuovo allenatore (le ultime voci portano al conterraneo Gattuso, attualmente però ancora a Napoli) così come il suo tocco su alcune situazioni precarie, su tutte quel Vlahovic con cui aveva mostrato pure un certo feeling personale ultimamente, e che dovrà convincere a rimanere per sposare un progetto che possa finalmente prendere quota.