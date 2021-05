Fiorentina, Commisso ha già parlato con Gattuso: si è parlato delle linee guida del mercato

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel futuro di Gennaro Gattuso c'è la panchina viola della Fiorentina di Commisso. Il tecnico calabrese ha già parlato direttamente con il proprietario del club gigliato con il quale avrebbe discusso non tanto delle condizioni economiche per il suo approdo in riva all'Arno, quando delle indicazioni per il mercato che verrà.