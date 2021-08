Fiorentina, Commisso: "Ho parlato con Vlahovic. Spero e penso che resti"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno Toscana ancora una volta in merito al possibile futuro di Dusan Vlahovic: "L'ho detto dal primo giorno che voglio tenere Vlahovic, come dissi su Chiesa. Io ho parlato con Vlahovic l'altro giorno e credo che voglia restare a Firenze. Poi però le circostanze con la famiglia, i procuratori, con le offerte... Non si sa dove si arriva ma spero e penso che resti. Milenkovic rinnova? Può darsi. Mi piace questa nuova Fiorentina. Tutti credevano che la squadra avrebbe fatto meglio la scorsa stagione. Io sono stato molto deluso ma all'inizio ci credevamo tutti meglio poi c'è stata la piazza ed io dovuto mandare via Iachini, non dovevo farlo dopo 8 giornate ma 17 come accaduto con Montella e la responsabilità me la prendo io e siamo arrivati dove siamo arrivati. Ora bisogna cambiare. Italiano è piaciuto a tutti, prima ai giocatori e poi a tutti i tifosi che sono andati a Moena a vederlo".