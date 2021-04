Fiorentina, Commisso in tribuna con un monitor personale per seguire il match

Il presidente Rocco Commisso vedrà la partita seduto come al solito in balaustra. Ma stasera c'è una novità per lui: un monitor per rivedere con il figlio e i dirigenti eventuali episodi chiave, che si tratti di moviola o replay di gol e azioni. Una specie di VAR insomma a portata di mano (anche se le immagini sono quelle di Sky come sui monitor della stampa), è un modo dunque per poter commentare eventualmente con maggiore cognizione di causa.