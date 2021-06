Fiorentina, Commisso non vuole affidarsi solo a Mendes: il patron viola contro le commissioni

In casa Fiorentina, in attesa che parta ufficialmente il calciomercato, si continua a lavorare ogni giorno al centro sportivo con tutti i dirigenti sul mercato e sul futuro. Secondo quanto riportato dal Tgr Rai all'interno della società si alternano momenti di esaltazione ad alcuni di forte tensione e di arrabbiature, come quella del super procuratore Jorge Mendes, agente anche di Rino Gattuso, che ha nella scuderia molti giocatori che potrebbero far comodo alla Fiorentina nella prossima stagione. Rocco Commisso è stato chiaro: la squadra si rinforzerà con almeno quattro titolari, ma non ha intenzione di affidarsi ad unico procuratore, se pur importante. Il patron viola non ha mai gradito le alte commissioni che gli agenti percepiscono, ma soprattutto ha voluto che i suoi dirigenti non si avvalessero di una sola persona per fare il mercato. Barone ha incontrato più volte Mendes: l'ultimo contatto tra i due è quello che doveva definire l'arrivo di Sergio Oliveira in viola, ma poi il prezzo del cartellino è lievitato e la trattativa, al momento, è rimasta in stand by. Oltre al portoghese ci sarebbero anche altri giocatori come Guedes e Corona, accostati di recente alla Fiorentina, su cui Mendes prenderebbe delle commissioni.