Fiorentina, Commisso sullo scudetto: "Con un po' di fortuna, magari in futuro ce la faremo"

vedi letture

Rocco Commisso non si pone limite e non li pone neanche alla sua Fiorentina. Intervistato da Sky Sport Insider, il presidente gigliato ha risposto così alla domanda sul sogno scudetto: "Se ci sarà un po’ di fortuna, e se tutti gli elementi funzioneranno come devono, magari in futuro ce la faremo. La maggioranza dei fiorentini capisce che abbiamo speso molti soldi per arrivare dove siamo. Parlo di oltre 450 milioni di euro. La speranza è che da qualche parte ci portino".

Cosa può dare il settore giovanile?

"Ci sono tanti giovani che stanno emergendo, come Comuzzo che è ancora con noi, o Kayode, Sottil… Io quando posso vedo tutte le partite della Primavera e delle donne, pure la Viareggio Cup che abbiamo perso in finale. Speriamo che queste strutture ci diano i fondamenti per portare i ragazzi in prima squadra, per ripagarci dell’investimento fatto qui: sarebbe molto bello".

Clicca qui per leggere tutta l'intervista a Rocco Commisso.