Fiorentina, Commisso tornerà negli Stati Uniti con il nome del tecnico e del direttore sportivo

vedi letture

Rocco Commisso in partenza per gli States. Nei prossimi giorni il presidente della Fiorentina tornerà negli USA con il nome dell’allenatore già pronto. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione, al patron viola basterà una telefonata o una mail per risolvere il tutto. I nomi sono sempre quelli legati a Gattuso, Marcelino, Tedesco, Garcia o Fonseca. Stesso discorso vale per il direttore sportivo.