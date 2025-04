Fiorentina, Commisso vuole parlare con Dodò. C'è da risolvere il nodo contratto

La missione di Rocco Commisso è iniziata già da qualche giorno. Il patron gigliato è sbarcato con l’intento di stare vicino alla squadra in un momento decisivo della stagione, con l’idea di fare anche qualche chiacchierata individuale in vista dell’immediato futuro, fa sapere oggi La Nazione. Il primo della lista è Moise Kean, rivelazione di questa stagione con 22 gol stagionali, ma non l'unico.

Al di là dei tanti calciatori in bilico tra diritti e obblighi di riscatto c’è da risolvere pure la questione Dodo. Il brasiliano ha un rapporto speciale con il presidente, attende una proposta di rinnovo di contratto che ancora non è arrivata. L’accordo attuale scade nel 2027, intorno all’esterno si cominciano a moltiplicare voci di interessamenti prestigiosi. Dodo ha un rapporto meraviglioso con la città, a livello tecnico rappresenta un punto di forza della squadra di Palladino. L’impressione è che Commisso voglia provare a risolvere anche questa situazione prima di tornare a New York.

Dodô ha disputato 28 partite con la Fiorentina, segnando un gol e fornendo 5 assist. Il terzino brasiliano ha dimostrato dinamismo sulla fascia destra, contribuendo sia in fase offensiva con cross e inserimenti, sia in fase difensiva con recuperi e contrasti. La sua costanza di rendimento lo ha reso un elemento importante per la squadra viola in questa stagione.