Ufficiale Carpi, in difesa arriva Lombardi dal Lentigione. Ha firmato un contratto biennale

È attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente, che il Carpi "comunica di avere acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Lorenzo Lombardi.

Lombardi, difensore centrale – col vizio del gol – classe 2000, è reduce da una stagione a Lentigione in cui ha totalizzato 36 presenze (fra Serie D, Coppa Italia Serie D e Play-Off) condite da 6 reti e 1 assist. Prodotto del settore giovanile del Rimini, Lorenzo ha – a livello di prima squadra – vestito le maglie di Sammaurese, Rimini, Aglianese, Victor San Marino (società che ha portato dall’Eccellenza alla Serie D, agli ordini di mister Cassani) e, infine, Lentigione (sempre a disposizione del neo-allenatore biancorosso).

Lombardi ha sottoscritto un contratto di valenza biennale, con scadenza il 30 Giugno 2027".

Ai canali ufficiali del club, fanno poi seguito le sue prime parole in biancorosso: "Sono contentissimo e orgoglioso, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura! Per me è un onore poter vestire la maglia del Carpi e ho ben chiara l’importanza della Piazza. Non ho ancora avuto il piacere di conoscere i miei nuovi compagni, ma mi hanno detto che questo è uno spogliatoio unito, composto da lavoratori seri e bravi ragazzi. Il Mister lo conosco bene avendolo avuto nelle precedenti 3 stagioni: con lui mi sono sempre trovato molto bene. È un allenatore giovane, ma al tempo stesso molto preparato.

Sarà la mia prima stagione fra i professionisti ma non ho paura, al contrario. Voglio dimostrare di poterci stare a questi livelli e meritarmi di giocare il più possibile, aiutando la squadra prima di tutto in fase difensiva ma, magari, anche con qualche gol.

Ci tengo a ringraziare il Presidente Lazzaretti e il DS Bernardi, persone che si sono dimostrate fin da subito molto disponibili e oneste nei miei confronti. Non vedo l’ora di ripagare la loro fiducia in campo!”.