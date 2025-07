TMW Jonathan David è atterrato a Malpensa: il canadese inizia la sua avventura con la Juve

Jonathan David è appena atterrato a Malpensa, pronto a iniziare la sua avventura in Serie A. L'attaccante canadese è arrivato in Italia in questi minuti e nelle prossime ore si sposterà a Torino, più precisamente alla Continassa, dove potrà visitare per la prima volta quello che diventerà il suo centro sportivo con tutte le strutture annesse, per poi infine spostarsi al JMedical, a ridosso dello Stadium, dove sosterrà le visite mediche di rito, propedeutiche alla successiva firma sul contratto con la Juventus.

I dettagli economici del contratto di Jonathan David con la Juventus

Il classe 2000 - attualmente svincolato - firmerà fino al 2030 un contratto da 6,5 milioni di euro d'ingaggio l'anno più bonus per un altro milione e mezzo almeno. "Qui ho passato cinque stagioni magnifiche. Non sempre è stato facile, ma spero di avervi fatto felici con i miei gol, il titolo di campione di Francia e la Supercoppa. Ringrazio tutti, compagni, allenatori, gli staff tecnici, medici e chiunque ho incontrato qui. Ringrazio voi tifosi che mi siete stati di supporto anche nei momenti difficili. Siete nel mio cuore", è stato il suo saluto al Lille dopo la scadenza del contratto.

In calce le immagini dell'arrivo di Jonathan David a Malpensa