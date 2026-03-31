Fiorentina, contatti ripresi per il rinnovo di Dodò. Ma la trattativa entrerà nel vivo più in là

Arrivano notizie incoraggianti per la Fiorentina sul fronte Dodò. Gli esami a cui si è sottoposto il laterale brasiliano hanno escluso lesioni al flessore, un esito che ha permesso al club di tirare un sospiro di sollievo dopo le ultime preoccupazioni. Il giocatore, tornato decisivo nelle recenti uscite, resta comunque in forte dubbio per la trasferta contro il Verona. La sua presenza sarà valutata nei prossimi giorni, ma il fatto di aver evitato un infortunio più serio rappresenta già un segnale positivo in vista del finale di stagione.

Intanto continua a tenere banco anche la questione legata al rinnovo di contratto. L’accordo attuale scade nel 2027 e, nonostante i buoni rapporti tra la dirigenza e l’entourage del giocatore, la trattativa - scrive il Corriere Fiorentino - non appare imminente. I contatti sono ripresi dopo il recente cambio ai vertici, ma al momento si registra una fase di attesa condivisa.

L’intenzione della società è quella di arrivare a un’intesa e pure il calciatore sembra voler dare priorità alla Fiorentina. Tuttavia, ogni discorso è stato rimandato al termine della stagione. Per ora, la priorità resta il campo: tra campionato e Conference League, Dodò vuole continuare a essere protagonista, mentre il club si gode il fatto di aver evitato complicazioni più gravi.