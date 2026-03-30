TMW Lulic brucia Pjanic, le prime volte di Manola e Muslimovic: i 34 bosniaci nella storia della Serie A

L’Italia e la Bosnia non sono due paesi così distanti, né geograficamente né nel calcio. Orientato più ad est rispetto a lidi vicinissimi (anche culturalmente) come possono essere Albania o Slovenia, il paese che fino al 1992 faceva parte della Jugoslavia ha comunque portato tanti interpreti del calcio professionistico in Serie A.

Attualmente, per esempio, sono 4 i calciatori bosniaci in Serie A, dei quali due fanno parte della nazionale di Barbarez che affronterà l’Italia martedì sera: Tarik Muharemovic del Sassuolo e il veterano della difesa atalantina Sead Kolasinac. Gli altri due, fuori dal giro della selezione, sono invece lo statuario centravanti Milan Djuric, passato a gennaio alla Cremonese dal Parma, e il giovane difensore Eman Kospo, arrivato la scorsa estate alla Fiorentina ma mai impiegato in partite ufficiali con i viola.

In totale, nella storia della Serie A sono passati 34 giocatori della Bosnia. Il primo, ormai quasi un secolo fa: Petar Manola, esterno classe 1918 era arrivato alla Lazio passando da Belgrado, ma al tempo figurava semplicemente come cittadino jugoslavo, con anche 9 presenze nella selezione della federazione tra fine anni Trenta e inizio Quaranta. Il 3 gennaio del ’43 la sua prima partita in Serie A con la Lazio, giocherà poi anche tra Cavese e Napoli ma in B. Qualche anno dopo a Venezia arriva il centrocampista Vinko Golob, poi per quasi quarant’anni più nulla, complici anche le restrizioni sugli stranieri intercorse nel mentre.

Il primo giocatore della Bosnia indipendente approdato in Serie A è Zlatan Muslimovic, con l’Udinese all’inizio del nuovo millennio. Da allora la presenza dei bosniaci nelle squadre del massimo campionato italiano si è fatta via via sempre più folta, fino ad arrivare alle punte negli anni Dieci del Duemila. In quel periodo infatti hanno giocato tutti i volti più noti, quando si parla di Bosnia e Serie A: Miralem Pjanic ed Edin Dzeko hanno lasciato il segno sia alla Roma che poi rispettivamente in Juventus e Inter (il passaggio del centravanti alla Fiorentina di questa stagione, invece, appare decisamente più trascurabile), Rade Krunic con il Milan ci ha vinto uno Scudetto.

Il recordman di presenze tra i bosniaci in Serie A, però, è forse un insospettabile, o comunque non il primo nome che viene in mente a tutti. Con 282 partite, tutte vestendo la maglia della Lazio, Senad Lulic brucia infatti Pjanic di una presenza, e Dzeko di tre, ed è ancora oggi il calciatore della Bosnia con il maggior numero di partite disputate nel principale campionato in Italia.

TUTTI I GIOCATORI BOSNIACI IN SERIE A

Senad Lulic (Lazio) - 282 partite

Miralem Pjanic (Roma, Juventus) - 281 partite

Edin Dzeko (Roma, Inter, Fiorentina) - 279 partite

Rade Krunic (Empoli, Milan) - 181 partite

Milan Djuric (Cesena, Salernitana, Hellas Verona, Monza, Parma, Cremonese) - 172 partite

Mato Jajalo (Siena, Palermo, Udinese) - 147 partite

Ervin Zukanovic (Chievo, Sampdoria, Roma, Atalanta, Genoa, SPAL) - 132 partite

Davor Jozic (Cesena) - 114 partite

Sead Kolasinac (Atalanta) - 66 partite

Zlatan Muslimovic (Udinese, Perugia, Messina, Parma) - 66 partite

Hasan Salihamidzic (Juventus) - 61 partite

Mustafa Arslanovic (Ascoli) - 56 partite

Haris Skoro (Torino) - 55 partite

Daniel Pavlovic (Frosinone, Sampdoria, Crotone) - 42 partite

Blaz Sliskovic (Pescara) - 41 partite

Vedin Music (Como, Modena, Torino) - 38 partite

Tarik Muharemovic (Juventus, Sassuolo) - 26 partite

Vinko Golob (Venezia) - 21 partite

Amer Gojak (Torino) - 15 partite

Petar Manola (Lazio) - 15 partite

Benjamin Tahirovic (Roma) - 11 partite

Toni Sunjic (Palermo) - 7 partite

Riad Bajic (Udinese) - 5 partite

Hrvoje Milicevic (Pescara) - 3 partite

Enis Nadarevic (Genoa) - 3 partite

Sanjin Prcic (Torino) - 2 partite

Cazim Suljic (Crotone) - 2 partite

Petar Zovko (Spezia) - 2 partite

Asmir Begovic (Milan) - 2 partite

Eman Kospo (Fiorentina) - 0 partite

Niko Kovac (Lecce) - 0 partite

Eldin Lolic (Cagliari) - 0 partite

Andrej Modic (Milan) - 0 partite

Mak Varesanovic (Udinese) - 0 partite