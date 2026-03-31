TMW Lukaku non torna, Leao sì: il portoghese ha cinque giorni per convincere Allegri

Lukaku non torna, il Napoli si arrabbia: la conseguenza più immediata e scontata è l'assenza del belga nella prossima gara di campionato. Rafa Leao invece sarà a disposizione di Allegri: il portoghese sarà regolarmente domani a Milanello dove al pomeriggio il Diavolo riprenderà gli allenamenti. Poi cinque giorni di allenamenti prima del big match della 31^ giornata, che sarà proprio la sfida tra Napoli e Milan, lunedì sera alle 20.45.

Lo staff medico lo attende a Milanello per valutare le sue condizioni

Leao ha passato gli ultimi giorni in Portogallo per lavorare con il suo preparatore atletico di fiducia Francisco Martins e provare a smaltire l'infiammazione al pube che si è ripresentata e lo ha tenuto fuori contro il Torino. Lo staff medico milanista è rimasto in contatto costante con Rafa per seguire i suoi progressi e domani lo attende a Milanello per valutare le sue condizioni. I prossimi giorni saranno ovviamente decisivi per capire se il numero 10 rossonero sarà o meno a disposizione contro il Napoli: Leao vuole esserci e farà di tutto per essere tra i convocati di Max Allegri.

Come noto, l'attaccante è volato in Portogallo per una visita legata al fastidio all’adduttore dopo la mancata convocazione per la sfida al Torino: in accordo con il club, l’attaccante resterà lì nei primi giorni di cura, con il rientro a Milano previsto appunto per domani.