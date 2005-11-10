Fiorentina, si continua a trattare per Mastantuono: ecco cosa manca per chiudere
Tutto fatto per l'approdo di Franco Mastantuono alla Fiorentina? Non proprio, non ancora almeno. Secondo quanto infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb sta andando avanti la trattativa tra i viola e il Real Madrid per l'esterno argentino classe 2007. I dialoghi proseguono in modo serrato, ma servirà ancora un po' di tempo prima che si possa arrivare alla definitiva fumata bianca.
Questione ingaggio
Uno dei primi ostacoli riguarda l'ingaggio del calciatore. Attualmente Franco Mastantuono percepisce oltre 3 milioni di euro netti a stagione con la maglia dei Blancos, una cifra importante che pesa sull'operazione. Per questo motivo, l'obiettivo di Fabio Paratici è convincere il Real Madrid a farsi carico della parte più consistente dello stipendio, così da rendere l'affare economicamente sostenibile.