Ufficiale Gradito ritorno in casa Empoli: Romagnoli confermato per la difesa. Contratto annuale

Gradito ritorno in casa Empoli, con il club che si assicura - con contratto annuale - Simone Romagnoli, che torna a vestire la maglia azzurra dopo le due precedenti esperienze, quella della stagione 2017/2018 e quella del triennio che va dal 2019 al 2022. Non solo, è stato alla corte di patron Corsi anche nella seconda metà della scorsa stagione, dopo l'esperienza alla Samp

Di seguito, il comunicato della formazione toscana:

"Empoli Football Club comunica che Simone Romagnoli è di nuovo un calciatore azzurro: il calciatore ha sottoscritto con il nostro Club un contratto fino al 30 giugno 2027.

Nato a Cremona il 9 febbraio 1990, Romagnoli cresce nei settori giovanili di Cremonese e Milan. Nel corso della sua carriera, Simone ha totalizzato 274 partite in Serie B e 104 in Serie A. Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese e poi in quello del Milan, debutta tra i professionisti nel 2010 con il Foggia, prima di passare al Pescara, con cui nel 2012 conquista la promozione in Serie A. Dopo le esperienze con Spezia e Carpi, con cui nel 2015 ottiene una seconda promozione nella massima serie, arriva per la prima volta all’Empoli. Dopo l’esperienza in azzurro veste le maglie di Bologna e Brescia, conquistando con le rondinelle un’altra promozione in Serie A nel 2019, prima di fare ritorno a Empoli nell’estate dello stesso anno. Con gli azzurri conquista la promozione in Serie A nella stagione 2020/21 e la successiva salvezza nella massima serie. Dopo aver lasciato nuovamente Empoli, Romagnoli gioca con Parma, Lecce, Frosinone e Sampdoria, prima di fare ritorno in azzurro lo scorso gennaio, contribuendo alla salvezza. Sono 110, ad oggi, le presenze con la maglia dell’Empoli".