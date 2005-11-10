Ufficiale Il Mantova saluta Maggioni: passa a titolo definitivo alla Juve Stabia e firma un biennale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Mantova "annuncia il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Tommaso Maggioni alla Juve Stabia.

Il Mantova saluta e ringrazia Tommaso per questi anni vissuti insieme. Una felice esperienza che rimarrà nel cuore di tutti noi.

Mantova 1911 augura a Tommaso le migliori fortune, umane e professionali, per il prosieguo della sua carriera".

F‍a eco poi la nota della formazione campana: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Mantova Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del difensore Tommaso Maggioni, che ha sottoscritto un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2028.

Nato ad Alzano Lombardo il 22 agosto 2001, Maggioni è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria. Ha fatto il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2020/21 con la maglia dell’Arezzo in Serie C, collezionando 18 presenze.

Nel 2021/22 si è trasferito al Modena, dove è sceso in campo in 8 occasioni, prima di passare al Legnago Salus nel corso del mercato invernale, con cui totalizza 6 presenze. Nella stagione successiva si trasferisce a Castellammare, disputando 37 partite e realizzando 2 reti. Dal 2023 è approdato al Mantova, con cui ha totalizzato 76 presenze, mettendo a segno 5 gol e servendo 4 assist".

Queste, poi, le parole del calciatore dopo la firma: “Sono felice di tornare a Castellammare dove mi sono trovato benissimo ed ho avuto uno step importante per la mia carriera. Appena il mio agente mi ha riferito della chiamata della Juve Stabia non ho esitato un solo istante a dire si. Ringrazio la società e il direttore per aver creduto in me, mi metterò a disposizione del mister e non vedo l’ora di tornare al Menti e dare tutto per i nostri tifosi".