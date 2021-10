Fiorentina, da Belotti a Lucca fino al pallino Berardi: le soluzioni in caso di addio di Vlahovic

La Fiorentina tramite Rocco Commisso oggi ha deciso di rendere pubblica la decisione di Dusan Vlahovic di non rinnovare il proprio contratto con i viola nonostante una vera e propria offerta da capogiro che andava oltre a tutte quelle precedenti nella storia del club. Nel comunicato però, lo stesso Commisso ha di fatto annunciato che in vista di gennaio la società ha già in mente di intervenire in modo concreto sul mercato sia con l'obiettivo di mettere pressione sul giocatore sia con l'intento di trovarne l'eventuale sostituto con largo anticipo.

Gli obiettivi

Già in estate la Fiorentina aveva pensato a una punta da aggiungere alla rosa per evitare di avere il solo Kokorin oltre a Vlahovic salvo poi restare proprio con il solo russo a disposizione. La Fiorentina è da tempo interessata a Belotti per esempio, che non vive un momento fortunato a causa degli stop atletici col Torino e che comunque non ha ancora rinnovato con i granata. Poi piace Borja Mayoral, attaccante di proprietà del Real Madrid ma in prestito alla Roma con Mourinho che ne bloccò la cessione salvo poi non farlo praticamente mai giocare. Altro obiettivo sensibile è il giovane Scamacca del Sassuolo, attualmente riserva di Raspadori e già contattato in estate.

Doppio colpo in canna?

Un'altra soluzione potrebbe però prevedere addirittura un doppio colpo che si sistemi l'attacco di Italiano a 360°. La Fiorentina sta seguendo da vicino Lorenzo Lucca del Pisa, giocatore che per età e caratteristiche potrebbe essere perfetto per sostituire il serbo. A gennaio potrebbe partire anche a cifre non troppo esose e i viola ci starebbero già pensando da qualche settimana. In più, potrebbe riaprirsi la pista che porta a Berardi, pallino estivo che nonostante l'ottimo rendimento in neroverde, aveva già fatto sapere al club guidato dall'ad Carnevali che gradirebbe quanto prima essere ceduto.