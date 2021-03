Fiorentina, da De Zerbi a Sarri e Spalletti: tanti nomi per il tecnico per la prossima stagione

vedi letture

La Fiorentina è impegnata più che mai nella lotta per la salvezza ma in casa viola si pensa anche alla stagione che verrà, con il nome del prossimo allenatore che non dovrà essere sbagliato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Roberto De Zerbi resta una delle prime scelte, ma occhio anche agli altri nomi che circolano, come Ivan Juric, Vincenzo Italiano e i big Luciano Spalletti e Maurizio Sarri, con i costi degli ultimi due che sarebbero molto più alti.