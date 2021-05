Fiorentina, da Juric a Paulo Fonseca: le alternative a Gattuso parlano straniero

La Fiorentina prepara un piano B nel caso in cui dovesse saltare la trattativa per portare in panchina Gennaro Gattuso. Oltre a Juric, allenatore che era stato vicino ai viola prima della riconferma di Iachini la scorsa estate, è uno dei nomi ancora in ballo anche se ha molti estimatori. Ci sono anche piste che portano all'estero come Abel Ferreira del Palmeiras, Marcelino dell'Athletic Bilbao e Paulo Fonseca presto libero dopo l'esperienza alla Roma. A riportarlo è Tuttosport.