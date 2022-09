Fiorentina, da Ranieri a Zurkowski e Bianco: chi cerca un posto al sole contro l'RFS Riga

Con un calendario intasato e altri, probanti impegni alle porte, la partita di Conference League contro l'RFS Riga sembra l'occasione giusta per Vincenzo Italiano per proporre qualche volto meno visto all'opera della sua Fiorentina. Difficilmente sarà rivoluzione integrale, è troppo importante partire col piede giusto e proprio il tecnico (e con lui Biraghi) l'ha chiarito ieri in conferenza stampa, ma è inevitabile che la differenza di livello con i lettoni imponga la possibilità di osare un po' di più.

Da annuncio dell'allenatore, intanto, conosciamo due undicesimi. Gollini tra i pali (con certificato sorpasso di Terracciano ai suoi danni) e Ranieri in difesa. Quest'ultimo, all'esordio stagionale, andrà ad occupare il centro-sinistra di una difesa che sarà guidata da un Quarta chiamato al salto di livello e a prendersi un posto di rilievo nella squadra viola, ora che Milenkovic dovrà saltare qualche partita per infortunio. Terzic, invece, sembra doversi sedere in panchina, almeno inizialmente, in favore di capitan Biraghi. Soprattutto a centrocampo potrebbero altre grandi novità: se è atteso il rientro in campo di Bonaventura da una parte, dall'altra Bianco e Zurkowski, fin qui quasi mai impiegati, vanno alla ricerca del loro posto al sole dopo una permanenza che li vede al momento indietro nelle gerarchie di Italiano. Per loro, così come per tanti altri (qualcuno ha detto Ikoné?) la sfida all'RFS, esordio nella fase a gironi di Conference, ha tutte le fattezze di un trampolino di lancio verso il futuro. Occhio infine anche alla presenza tra i convocati dei baby Favasuli e Krastev, promossi dalla Primavera: tutt'altro che da escludere l'arrivo di un loro debutto in prima squadra, specie a gara in corso.