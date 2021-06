Fiorentina, dal Portogallo: ai dettagli l'acquisto di Sergio Oliveira

Secondo quanto riportato dall'edizione online di A Bola, Fiorentina e Porto stanno discutendo gli ultimi dettagli per l'arrivo di Sergio Oliveira in viola. Per i portoghesi, l'acquisto potrebbe essere concluso entro l'inizio dell'Europeo, dunque prima di venerdì. Da Firenze non viene confermata la chiusura in arrivo, con i dirigenti viola alle prese con la volontà di abbassare le pretese dei lusitani per il centrocampista.