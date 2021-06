Fiorentina, dal Portogallo: considerate "superabili" le distanze col Porto per Oliveira

Qualche aggiornamento in merito alla trattativa che la Fiorentina sta portando avanti per Sergio Oliveira. Come vi avevamo raccontato ieri su queste pagine, nelle ultime ore c'è stato un rallentamento per via delle cifre: secondo il portale portoghese O Jogo, tuttavia, prevale la volontà delle parti di chiudere l'operazione, con le divergenze tra viola e Porto che vengono definite superabili.