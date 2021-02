Fiorentina, dalla Spagna: idea Jovetic a costo zero in vista dell'estate

Stevan Jovetic potrebbe tornare alla Fiorentina. Almeno stando a quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes.com, che vede il futuro del montenegrino nuovamente all'ombra della torre di Maratona. Il calciatore, che si è affacciato al grande pubblico proprio a Firenze, è in scadenza di contratto nel prossimo giugno col Monaco in Ligue 1 e dunque potrebbe già adesso firmare per un nuovo club. Stando al sito iberico, ci sarebbe già una bozza d'intesa per un contratto fino al 2023 con opzione per un altro anno.