Fiorentina, Dalle Mura potrebbe essere la contropartita per liberare lo staff di Italiano

Anche Il Secolo XIX dedica spazio a quella che potrebbe essere la contropartita tecnica che la Fiorentina garantirà allo Spezia per liberare lo staff di Vincenzo Italiano, ormai promesso sposo alla Fiorentina: il quotidiano, oltre al nome di Tofol Montiel, riferisce di un interesse anche per Christian Dalle Mura, difensore in ottica Nazionale Under 20. Il giocatore è appena tornato dal prestito in B alla Reggina, ma il club viola ha già raggiunto un accordo con i calabresi per un altro anno in maglia amaranto. In ogni caso, si legge, entro oggi arriverà la decisione finale.