TMW Fiorentina, difficile alzare la clausola di Kean. In attacco previsto comunque un altro colpo

Uno dei primissimi obiettivi della Fiorentina in questi caldi giorni di mercato estivo è di cementare la situazione di Moise Kean e di rafforzare ulteriormente l'idea che la scadenza della clausola da 52 milioni (da ieri, 16 luglio, non è più attiva) vada di pari passo con una permanenza in viola del centravanti classe 2000.

Per farlo, le parti discutono da tempo di un prolungamento di contratto per Kean, che renda effettiva e traduca nell'ingaggio la centralità e l'importanza nel progetto della punta. In corso i dialoghi per un rinnovo che porti lo stipendio di Kean fino a 4 milioni di euro netti circa, in casa Fiorentina la speranza è quella di poter anche alzare il valore della clausola (sempre attiva dal 1° al 15 luglio di ogni anno) ma è probabilmente un desiderio destinato a rimanere tale.

Difficile, secondo quanto appreso da TMW, che i toscani riescano ad alzare la clausola di Kean dai 52 milioni di euro attuali, o comunque non in maniera così significativa. In ogni caso la Fiorentina rimarrà vigile sul mercato degli attaccanti: l'intenzione del club toscano è infatti quella di aggiungere un altro profilo offensivo al reparto, al netto di cosa sarà di un calciaotore in bilico come Beltran, cercato anche dal Sassuolo. E per il centrocampo probabile che i viola guardino più all'identikit di un incursore (stile Sohm del Parma) che non a un regista come può essere Asllani dell'Inter.