Ufficiale Bari, ecco il greco Nikolaou in difesa: arriva in prestito dal Palermo

Dimitrios Nikalaou va a rinforzare la difesa di Fabio Caserta a Bari. Il centrale classe ‘98 infatti arriva in prestito dal Palermo, dove nella passata stagione è sceso in campo 30 volte mettendo a segno un gol, in prestito. Lo comunica il sito della Lega B nell’apposita sezione dedicata al mercato.

Il greco è un giocatore di grande esperienza per la cadetteria viste le 107 presenze collezionate con anche le maglie di Empoli e Spezia oltre a ben 76 in Serie A sempre con le ultime due squadre. Ora si attendono solo i comunicati per sapere se si tratta di un prestito secco o se sono state inserite clausole per il riscatto.