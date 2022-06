Fiorentina, distanza minima con lo Shakhtar per Dodo: il brasiliano cerca casa a Firenze

Distanza ormai minima tra Fiorentina e Shakhtar Donetsk per il terzino brasiliano Dodo. La prossima settimana dovrebbe essere quella dell'accordo definitivo, con il giocatore che, secondo il TG Rai, avrebbe già iniziato a cercare casa sulle colline fiorentine in vista del suo prossimo approdo in viola.