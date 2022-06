Fiorentina, Dubois nome nuovo per il post Odriozola: contatti con il Lione per il classe 1994

Nome nuovo per il mercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport per il ruolo di terzino destro, dopo l'addio di Alvaro Odriozola, rientrato al Real Madrid, i viola hanno sondato il terreno con il Lione per Leo Dubois, capitano del club francese. La dirigenza gigliata si è messa sulle tracce del nazionale transalpino, che il prossimo 14 settembre compirà 28 anni. Il terzino francese di origini libanesi ha il contratto in scadenza nel 2024.