Fiorentina, Fagioli: "Fare 6 punti in 14 giornate è stato imbarazzante. Ora finiamo al meglio"
Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta con la Roma:
"La Roma ha meritato di vincere, noi non abbiamo approcciato bene la partita, soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo sbagliato tantissimo. È difficilissimo reagire quando prendi due gol in cinque minuti contro una squadra così forte.
Manca un punto per la salvezza, ma a volte la squadra dimostra fragilità. Come se ne esce?
"Lavorando in settimana: è tutto l’anno che fatichiamo a confermarci. Ora l’obiettivo è fare un punto e ottenere la salvezza, dobbiamo finire nel migliore dei modi per rispetto della maglia e dei tifosi."
Cosa ti ha insegnato questa stagione?
"Tantissimo. All’inizio non pensavo che avremmo fatto così male. Fare sei punti in quattordici partite è stato imbarazzante, soprattutto per una squadra come la Fiorentina, per come era stata costruita. Poi devi metterti con la testa a pensare che devi lottare per la salvezza e all’inizio non è facile. Con mister Vanoli siamo riusciti a uscire da questa situazione. Noi possiamo vincere con tutti, ma anche perdere con tutti e questo è un difetto. Dopo una stagione del genere dobbiamo finire al meglio questo campionato."
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