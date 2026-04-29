Milan, idea Fagioli della Fiorentina su spinta di Allegri. Ci sono anche due spagnole
Il Milan, a prescindere dal piazzamento finale di questo campionato, dovrà mettere mano al centrocampo della prossima stagione. Ed in attesa di capire quale sarà la decisione di Luka Modric in merito al rinnovo proposto dai rossoneri, gli uomini mercato si guardano intorno.
Secondo SportMediaset, nelle prossime settimane potrebbe diventare un obiettivo concreto Nicolò Fagioli della Fiorentina, col tecnico Massimiliano Allegri suo sponsor data la conoscenza dai tempi della comune esperienza alla Juventus, dove lo aveva elogiato prima ancora del passaggio definitivo in prima squadra.
Sullo sfondo, spiega l'emittente, anche gli interessamenti arrivati dall'estero al Viola Park: per il centrocampista hanno bussato alla porta gigliata Atletico Madrid e Betis Siviglia.
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