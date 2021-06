Fiorentina, Ferrarini allo Spezia può essere la carta giusta per liberare lo staff di Italiano

vedi letture

Ormai manca solo l'annuncio: Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. C'è però ancora grande incertezza su quali membri del suo staff potranno seguirlo in questa nuova avventura. Viola e Spezia intanto continuano a parlarsi per trovare la giusta contropartita e, dopo i rumors su Luca Ranieri, Riccardo Saponara, Tofol Montiel e Christian Dalle Mura, FirenzeViola.it ha individuato un nuovo profilo da monitorare con attenzione su quest'asse di mercato: Gabriele Ferrarini.

Il terzino classe 2000, che ha contribuito al ritorno del Venezia in massima serie nella passata stagione, d'altronde è nativo proprio di La Spezia e potrebbe far comodo alle Aquile sia per la sua versatilità che nell'ottica di andare a riempire l'eventuale vuoto che rischia di lasciare Ferrer, ormai da tempo corteggiato da tante realtà italiane e non solo. Ferrarini ha peraltro una parentela speciale legata allo Spezia, essendo pronipote dei fratelli Persia (Sergio il bisnonno e Wando il prozio), due storici calciatori spezzini del secondo dopoguerra. Il club ligure lo segue già da un po' di tempo: che sia lui il prescelto per poter arrivare allo staff di Italiano? Ad oggi è senza dubbio in pole position.