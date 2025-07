TMW Fiorentina, forte interesse da 3 club di Premier per Comuzzo: la situazione

In casa della Fiorentina, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com si registra per il difensore Pietro Comuzzo il forte interesse da parte di 3 club provenienti dalla Premier League inglese: si tratta di Sunderland, Nottingham Forest e Manchester United. Al momento però non sono ancora previste offerte in arrivo per i viola.

Fin dal suo insediamento il nuovo tecnico Stefano Pioli ha elogiato il difensore italiano. Queste le sue parole in conferenza stampa lo scorso 16 luglio: "Comuzzo? È un giocatore forte, è qui per giocarsi il posto ed essere un titolare. Una cosa voglio sottolinearla: non voglio tanti giocatori, ho chiesto alla società di avere una rosa lunga. Preferisco avere difficoltà per 1-2 partite e far giocare i giovani, piuttosto che avere giocatori scontenti che non giocano. Sono cose che non fanno bene. Mi piacerebbero due giocatori per ruolo e più o meno dello stesso livello, magari con caratteristiche diverse".

Lo stesso Comuzzo si è detto positivo dopo i primi approcci con il nuovo allenatore: "Sicuramente le prime ore sono positive" - le sue parole negli scorsi giorni - ", il mister ha delle richieste e noi cerchiamo di esaudirle. Abbiamo del tempo per riuscire ad arrivare al 100% di quello che richiede lui. Però piano piano, col lavoro, cercheremo di migliorare sempre e di farci trovare pronti sempre. Consigli ai più giovani? Sicuramente sì, molti li conosco e che sono saliti su dalla Primavera e quelli che si stanno allenando ora. Però cerco e ho tanto ancora da apprendere dai più anziani diciamo, che mi possono dare molto. Allo stesso tempo cerco di dare quello che mi danno i più grandi".