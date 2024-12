Fiorentina, gli auguri di Palladino: "Vogliamo toglierci belle soddisfazioni insieme"

Messaggio speciale di auguri da parte del tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino. Il mister viola, attraverso i suoi social e in particolare Instagram, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza a tutti i tifosi tramite una storia. Ecco il suo pensiero: "Buone feste e un pensiero speciale per chi è meno fortunato, che possa essere per tutti un Natale pieno di serenità e amore. Un caloroso abbraccio ai nostri tifosi viola, sempre con noi. Vogliamo toglierci belle soddisfazioni insieme. Forza Fiorentina!".

Dalla 18esima alla 23esima giornata di Serie A. Questo il programma comunicato dalla Lega Serie A con date, orari e programmazione tv:

18ª GIORNATA

28/12/2024 Sabato 15.00 EMPOLI-GENOA DAZN

28/12/2024 Sabato 15.00 PARMA-MONZA DAZN

28/12/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-INTER DAZN

28/12/2024 Sabato 20.45 LAZIO-ATALANTA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE-TORINO DAZN

29/12/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-VENEZIA DAZN

29/12/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS-FIORENTINA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA DAZN

30/12/2024 Lunedì 18.30 COMO-LECCE DAZN

30/12/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA DAZN/SKY

19ª GIORNATA

04/01/2025 Sabato 15.00 VENEZIA-EMPOLI DAZN

04/01/2025 Sabato 18.00 FIORENTINA-NAPOLI DAZN

04/01/2025 Sabato 20.45 HELLAS VERONA-UDINESE DAZN/SKY

05/01/2025 Domenica 12.30 MONZA-CAGLIARI DAZN

05/01/2025 Domenica 15.00 LECCE-GENOA DAZN

05/01/2025 Domenica 18.00 TORINO-PARMA DAZN

05/01/2025 Domenica 20.45 ROMA-LAZIO DAZN

14/01/2025 Martedì 18.30 COMO-MILAN ** DAZN/SKY

14/01/2025 Martedì 20.45 ATALANTA-JUVENTUS ** DAZN/SKY

15/01/2025 Mercoledì 20.45 INTER-BOLOGNA ** DAZN

(**) Rinvii determinati dalla partecipazione delle Società Atalanta BC, FC

Internazionale, Juventus FC e AC Milan alla EA SPORTS FC Supercup 2024/2025.

20ª GIORNATA

10/01/2025 Venerdì 20.45 LAZIO-COMO DAZN

11/01/2025 Sabato 15.00 EMPOLI-LECCE DAZN

11/01/2025 Sabato 15.00 UDINESE-ATALANTA DAZN

11/01/2025 Sabato 18.00 TORINO-JUVENTUS DAZN

11/01/2025 Sabato 20.45 MILAN-CAGLIARI DAZN/SKY

12/01/2025 Domenica 12.30 GENOA-PARMA DAZN

12/01/2025 Domenica 15.00 VENEZIA-INTER DAZN

12/01/2025 Domenica 18.00 BOLOGNA-ROMA DAZN/SKY

12/01/2025 Domenica 20.45 NAPOLI-HELLAS VERONA DAZN

13/01/2025 Lunedì 20.45 MONZA-FIORENTINA DAZN/SKY

21ª GIORNATA

17/01/2025 Venerdì 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY

18/01/2025 Sabato 15.00 Bologna-Monza DAZN

18/01/2025 Sabato 18.00 Juventus-Milan DAZN

18/01/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Napoli DAZN/SKY

19/01/2025 Domenica 12.30 Fiorentina-Torino DAZN

19/01/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Lecce DAZN

19/01/2025 Domenica 15.00 Parma-Venezia DAZN

19/01/2025 Domenica 18.00 Hellas Verona-Lazio DAZN/SKY

19/01/2025 Domenica 20.45 Inter-Empoli DAZN

20/01/2025 Lunedì 20.45 Como-Udinese DAZN

22ª GIORNATA

24/01/2025 Venerdì 20.45 Torino-Cagliari DAZN

25/01/2025 Sabato 15.00 Como-Atalanta DAZN

25/01/2025 Sabato 18.00 Napoli-Juventus DAZN

25/01/2025 Sabato 20.45 Empoli-Bologna DAZN/SKY

26/01/2025 Domenica 12.30 Milan-Parma DAZN

26/01/2025 Domenica 15.00 Udinese-Roma DAZN

26/01/2025 Domenica 18.00 Lecce-Inter DAZN/SKY

26/01/2025 Domenica 20.45 Lazio-Fiorentina DAZN

27/01/2025 Lunedì 18.30 Venezia-Hellas Verona DAZN

27/01/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Monza DAZN/SKY

23ª GIORNATA

31/01/2025 Venerdì 20.45 Parma-Lecce DAZN

01/02/2025 Sabato 15.00 Monza-Hellas Verona DAZN

01/02/2025 Sabato 15.00 Udinese-Venezia DAZN

01/02/2025 Sabato 18.00 Atalanta-Torino DAZN

01/02/2025 Sabato 20.45 Bologna-Como DAZN/SKY

02/02/2025 Domenica 12.30 Juventus-Empoli DAZN

02/02/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Genoa DAZN

02/02/2025 Domenica 18.00 Milan-Inter DAZN/SKY

02/02/2025 Domenica 20.45 Roma-Napoli DAZN

03/02/2025 Lunedì 20.45 Cagliari-Lazio DAZN/SKY