Fiorentina, gli obiettivi sono chiari: rincorsa all'Europa e trattenere a Firenze Moise Kean

La Fiorentina è rimasta in Sardegna dopo la gara col Cagliari per preparare al meglio il prossimo impegno ravvicinato contro l’Empoli. I prossimi quattro giorni, scrive La Gazzetta dello Sport, saranno fondamentali per il destino stagionale dei viola: le vittorie di Bologna e Roma, in attesa dei risultati di Juventus e Lazio, impongono di non rallentare. L’unico pensiero è vincere il più possibile, senza farsi distrarre da calcoli o combinazioni di risultati. Dopo sette risultati utili consecutivi tra Conference League e Serie A (quattro successi e tre pareggi), serve un ulteriore slancio per restare agganciati al treno europeo.

Oggi è prevista la rifinitura in Sardegna, e l’allenatore Raffaele Palladino potrebbe variare qualcosa nell’undici titolare. Potrebbe partire dal primo minuto Lucas Beltran, che non gioca titolare in campionato dal 28 febbraio, mentre Moise Kean resta il punto fermo dell’attacco: con 23 reti stagionali, di cui 17 in Serie A, è diventato leader tecnico e carismatico della squadra.

I tifosi sognano di vederlo a lungo a Firenze, e la presenza in Italia del presidente Commisso alimenta le speranze. Un primo incontro tra i due è già avvenuto, e sebbene nulla sia ancora definito, la volontà reciproca di proseguire insieme è forte. Le prossime settimane saranno cruciali per chiarire il futuro dell’attaccante, sempre più al centro del progetto viola.