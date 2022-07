Fiorentina, Gollini si sente già Viola: contatti con amici e membri dello staff

La notizia del suo arrivo a Firenze non è ancora ufficiale, ma Pierluigi Gollini è ormai già virtualmente il nuovo portiere della Fiorentina. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l’estremo difensore classe ’95 ha già avuto modo di parlare con gli accompagnatori e magazzinieri che erano già presenti al tempo della sua prima esperienza a Firenze (con gli Allievi Nazionali, nel 2010). Insomma, con tanti amici rimasti in città, Gollini ha già preso contatti per preparare la strada in vista del suo ritorno. "Mi ricordo ancora tutto... Manca poco", alcuni dei discorsi fatti dal portiere in arrivo dall'Atalanta.