Fiorentina, Gosens ha convinto tutti: si lavora per il riscatto anticipato

Robin Gosens e la Fiorentina, un matrimonio che potrebbe diventare definitivo prima del previsto. Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, il club viola ha già avviato i primi contatti per riscattare il laterale tedesco dall'Union Berlino, accelerando i tempi rispetto alle condizioni iniziali dell'accordo.

Gosens è arrivato alla Fiorentina nell'ultimo giorno del mercato estivo con la formula del prestito oneroso per 500mila euro e un diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro. Tale diritto diventerà obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali o con la qualificazione della squadra almeno alla fase a gironi dell’Europa League.

Tuttavia, sia l'allenatore Raffaele Palladino che la dirigenza viola sembrano convinti dell'importanza del giocatore per il progetto tecnico, tanto da voler anticipare i tempi per garantirsi al più presto la sua permanenza. Gosens, dal canto suo, ha finora dimostrato qualità e professionalità, diventando un elemento importante nello scacchiere della Fiorentina. Le prossime settimane potrebbero quindi rivelarsi decisive per trasformare il prestito in un acquisto definitivo, consolidando il legame tra il calciatore tedesco e il club gigliato.