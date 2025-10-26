Fiorentina, Gosens: "Partenza sbagliata. Ora mostriamo il nostro valore"
Robin Gosens, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal match casalingo contro il Bologna, gara valida per l’ottava giornata della Serie A Enilive 2025/2026.
Queste le sue parole:
Come si gestisce questa pressione?
“Se giochi a certi livelli la pressione c’è sempre. Sappiamo che siamo in un momento non facile e giovedì abbiamo dimostrato il nostro valore. Dobbiamo correre e pensare a restare concentrati e i risultati arriveranno”.
Siete ultimi per tiri in porta. Cosa manca per incidere di più?
“Non è una risposta facile, ci sono tanti fattori. Forse ci sta mancando un po’ di convinzione ma abbiamo lavorato tanto su questo aspetto. Cercheremo di fare del nostro meglio e oggi faremo di tutto per battere il Bologna”.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.
Allenatore: Stefano Pioli.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.
Allenatore: Daniel Niccolini.