Fiorentina, Gosens: "Partenza sbagliata. Ora mostriamo il nostro valore"

Robin Gosens, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal match casalingo contro il Bologna, gara valida per l’ottava giornata della Serie A Enilive 2025/2026.

Queste le sue parole:

Come si gestisce questa pressione?

“Se giochi a certi livelli la pressione c’è sempre. Sappiamo che siamo in un momento non facile e giovedì abbiamo dimostrato il nostro valore. Dobbiamo correre e pensare a restare concentrati e i risultati arriveranno”.

Siete ultimi per tiri in porta. Cosa manca per incidere di più?

“Non è una risposta facile, ci sono tanti fattori. Forse ci sta mancando un po’ di convinzione ma abbiamo lavorato tanto su questo aspetto. Cercheremo di fare del nostro meglio e oggi faremo di tutto per battere il Bologna”.

Di seguito le formazioni ufficiali del match

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Allenatore: Stefano Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.

Allenatore: Daniel Niccolini.