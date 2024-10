Fiorentina, Gudmundsson posticipa gli esami e Kean non preoccupa: ultime dall'infermeria

Erano previsti ieri, come da comunicato pubblicato domenica pomeriggio dal club. Invece gli esami di Albert Gudmundsson sono stati rimandati a domani: quarantotto ore in più per capire qual è l'entità dell'infortunio del calciatore islandese, uscito al 6' di Lecce-Fiorentina per un risentimento al flessore della coscia destra. Un ritardo negli accertamenti che, secondo il Corriere dello Sport, è dovuto a un edema.

Altri problemi? No, grazie

Comunque, se le condizioni dell'ex Genoa preoccupano e non poco, le buone notizie potrebbero presto arrivare da Moise Kean. L'attaccante classe 2000 è uscito all'intervallo del match contro il Lecce per una distorsione alla caviglia, su cui tra l'altro ha giocato per una ventina di minuti, e ora è monitorato dallo staff medico. La buona notizia nel suo caso è che ieri non ha fatto accertamenti e non ne sono previsti nei prossimi giorni: questo per dire che la distorsione rimane, ma non sono sopraggiunti problemi ulteriori.

Niente Svizzera

Kean ovviamente non andrà in Svizzera domani per la seconda giornata della fase campionato di Conference League, ma giovedì a San Gallo non avrebbe giocato comunque nella logica del turnover annunciato, e proseguirà terapie e allenamenti specifici al Viola Park per provare a recuperare per la partita di domenica sera contro la Roma al Franchi.