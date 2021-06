Fiorentina, i gemelli Pierozzi pronti all'avventura in B o C: tante squadre su Edoardo e Niccolò

Potrebbe essere temporaneamente lontano dalla Fiorentina il futuro dei gemelli Pierozzi. Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, dopo l'anno di Edoardo a Pistoia, anche il fratello Niccolò è destinato a lasciare Firenze in prestito nella prossima estate: per i due si registrano interessamenti sia dalla Serie B (Ascoli e Brescia su tutte) che dalla C, dove c'è l'approvazione di realtà come Pro Vercelli, Cesena, Carrarese, Renate, Monopoli e Vis Pesaro.