Fiorentina, Iachini saluterà a fine stagione: ma dalla sua squadra vuole grinta

Impegno importante questa sera per la Fiorentina. I viola sfideranno al "Franchi" l'Atalanta per dare continuità al pareggio di Genova di domenica scorsa. Il tecnico Beppe Iachini vuole dalla sua squadra grinta e determinazione per superare l’ostacolo nerazzurro. Come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico però non dovrebbe proseguire l’avventura nel capoluogo toscano nella prossima stagione.