Fiorentina, idee Hysaj e Spinazzola per il futuro della difesa di Gattuso

Filtrano le prime idee di mercato che Gennaro Gattuso potrebbe portare in dote nella nuova avventura alla Fiorentina. La difesa sarà da ristrutturare visti i tanti addii e il modulo utilizzato dai suoi predecessori. Il tecnico farà un tentativo per convincere Milenkovic a restare in viola nonostante da tempo si parli di un suo addio. Nel ruolo, un tentativo potrebbe essere fatto per Maksimovic in scadenza, situazione simile per Hysaj che potrebbe tornare comodo in fascia. Altra idea che piacerebbe molto all'allenatore è quella che porta a Spinazzola della Roma. A riportarlo è Il Corriere Fiorentino.