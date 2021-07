Fiorentina, il Genk spara alto per Daniel Munoz: la richiesta è di 10 milioni di euro

La Fiorentina ha effettuato un sondaggio col Genk per l'esterno destro colombiano Daniel Munoz. Il club belga ha però sparato alto, chiedendo 10 milioni per il cartellino del terzino. La trattativa dunque è in stallo ma non è da escludere che i viola possano tornare alla carica nel corso dei prossimi giorni. A riportarlo è La Nazione.