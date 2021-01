Fiorentina, il Valencia fa sul serio per Pulgar. Ma i viola non vogliono cedere il cileno

Erick Pulgar è entrato nel mirino del Valencia in questi ultimi giorni di mercato: secondo quanto rivelato da Sky, gli spagnoli offrirebbero alla Fiorentina il prestito del giocatore con obbligo di riscatto (per un'operazione complessiva da 12 milioni di euro). Tuttavia la Fiorentina sembra decisa a non privarsi del cileno, soprattutto sapendo di potersi esporre al rischio di non trovarne un sostituto. Il cileno tuttavia non ha trovato grande spazio con Prandelli e ha paura di perdere la Nazionale con tante panchine.