Fiorentina, importante offerta per Fonseca. Il portoghese non scarta altre ipotesi

L'edizione odierna de Il Tempo si focalizza su Paulo Fonseca che - si legge - i Friedkin volevano già sostituire al loro arrivo, non trovando tuttavia il tempo per farlo. Il Ceo Fienga "flirtava" già tempo con Allegri, poi c'è stata la mossa per Mourinhho. Un situazione simile poteva essere accettata solo da un tecnico col carattere di Fonseca che - continua il quotidiano - potrebbe tra l'altro rimanere in Italia: la Fiorentina ha avanzato un'offerta importante, tuttavia l'allenatore non scarta altre ipotesi.