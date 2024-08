TMW Fiorentina, in arrivo nuova offerta dal Qatar per Jonathan Ikone

Le uscite di casa Fiorentina potrebbero non essere finite qua. Secondo le ultime raccolte da TMW, nelle prossime ore dovrebbe arrivare sulle scrivanie dei dirigenti gigliati una nuova proposta dal Qatar per il cartellino di Jonathan Ikone. Quelle in corso, ricordiamo, sono ore caldissime per la Fiorentina che ha definito gli arrivi di David De Gea e Amir Richardson e sta lavorando per il grande colpo Albert Gudmundsson, in attesa di capire se la Juventus metterà sul piatto la cifra giusta per Nico Gonzalez.

Già rifiutato l'Al-Arabi di Verratti

A luglio proprio il Qatar, e nello specifico l'Al-Arabi di Marco Verratti, si era mosso in modo concreto per il francese della Fiorentina. Sul piatto era arrivata una proposta da 10 milioni di euro per la società, mentre per Ikone era pronto un contratto pluriennale da oltre 4 milioni di euro netti a stagione. Il calciatore non era però convinto della destinazione, da lì il rallentamento fino allo stop definitivo.

Ora la nuova proposta: cosa dirà Ikone?

Come detto è in arrivo, dal Qatar ma da un'altra società, una nuova proposta per la Fiorentina e per il giocatore. La società non sembra aver alzato il muro davanti ad una possibile cessione, col tecnico Raffaele Palladino che comunque considera positivamente il giocatore come dimostrato dalle amichevoli pre campionato.