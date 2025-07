Fiorentina in campo contro il Grosseto alle 20, la formazione: dietro c'è Kospo, Dzeko capitano

Tutto pronto allo stadio Carlo Zecchini per l'ormai tradizionale amichevole estiva tra il Grosseto e la Fiorentina. Calcio d'inizio fissato per le ore 20:00 per la seconda uscita della nuova Viola di mister Pioli. Il tecnico gigliato ha deciso di fare tanti cambi rispetto agli undici scesi in campo nei primi 45 minuti contro la Primavera. In porta ci sarà Martinelli invece di De Gea, mentre in difesa spazio, accanto a Pongracic, ai giovani Kouadio e Kospo. Il classe 2007 Montenegro e Bianco in mediana con Sottil e Parisi sulle corsie esterne. Davanti assenti Kean e Beltran con Dzeko, capitano per questo match, che sarà affiancato da Puzzoli e Braschi. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

GROSSETO: Tognetti, Brenna, Addiego, Di Santo, Riccobono, Ciraudo, Benedetti, Sartorelli, Ampollini, Sacchini, Della Latta. A disposizione: Cardelli, Italiano, Corallini, Sabelli, Marzierli, Carlotti, Dierna, Shenaj, Ferronato, Bellini, Gnazale, Regoli, Guerrini, Dancona, Russo, mussio, Lorenzini. Allenatore: Paolo Indiani.

FIORENTINA (3-4-1-2): Martinelli; Kospo, Pongracic, Kouadio; Parisi, Bianco, Montenegro, Sottil; Puzzoli; Dzeko, Braschi. A disposizione: Leonardelli, De Gea, Comuzzo, Marì, Ranieri, Dodo, Trapani, Gosens, Ndour, Fagioli, Bracchi, Sabiri, Beltran, Kean. Alleantore: Stefano Pioli.