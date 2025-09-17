La Juve pensa ad una risposta in grande stile ai colpi Modric e de Bruyne: Bernardo Silva

Finito il mercato, è già tempo di pensare al prossimo: e la Juventus, riferisce Tuttosport, pensa in grande guardando alla lista dei futuri parametri zero. Il fantasista del Manchester City Bernardo Silva sarebbe una risposta di alto livello a chi ha scelto di portare in Serie A stelle come Luka Modric e Kevin De Bruyne. Impatto immediato con Milan e Napoli, ma sfumature naturalmente diverse. Basti pensare alla carta d’identità: il croato ha 40 anni ed è stato consegnato a Max Allegri per completare un centrocampo che aveva l’assoluta necessità di un leader, il belga invece a giugno farà 35 anni e per Conte è una variante di livello assoluto sul piano tecnico e tattico.

Bernardo Silva per la Juve rappresenterebbe un’operazione simile e non solo perché anche il portoghese si libererà dal City. Difficile, infatti, che possa strappare un altro prolungamento di contratto: il gruppo Etihad, al pari dei top club, è scrupoloso quando si tratta di valutare dei rinnovi a giocatori con età avanzata. Bernardo Silva è però più giovane di De Bruyne: classe ‘94 contro classe ‘91.

La Juve e ci penserà, raccogliendo le prime informazioni con l’entourage del giocatore, che vuole prima regalarsi un ultimo anno magnifico con la maglia celeste: con il club e poi al Mondiale con il Portogallo. In primavera, però, dovrà iniziare a ragionare sul futuro e mai come stavolta potrebbe sentire l’esigenza di vivere una nuova sfida. In Europa, in America o negli Emirati Arabi, a seconda della soglia di fame che avrà ancora.